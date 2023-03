Suicidi nelle Università, storie di salvezza e sopravvissuti: il coraggio di combattere di Francesco e Rosalba (Di martedì 7 marzo 2023) Sull’emergenza dei Suicidi nelle Università non bisogna calare l’attenzione. Dopo l’ultimo Suicidio di Diana, molti giovani studenti universitari hanno deciso di protestare contro il sistema ma anche contro una società sempre di più selettiva e distante dai sogni e bisogni dei ragazzi. Tuttavia, c’è anche l’altra faccia della medaglia, chi è riuscito a salvarsi e combattere nel proprio difficile presente per costruire un futuro diverso. Suicidi nelle Università, storie di salvezza e sopravvissuti Diventa sempre di più necessario quanto importante dare voce ed eco a gesti che non possono essere sintetizzati e liquidati aspettando il prossimo atto estremo. La sofferenza dei tanti ragazzi e ragazze ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 7 marzo 2023) Sull’emergenza deinon bisogna calare l’attenzione. Dopo l’ultimoo di Diana, molti giovani studenti universitari hanno deciso di protestare contro il sistema ma anche contro una società sempre di più selettiva e distante dai sogni e bisogni dei ragazzi. Tuttavia, c’è anche l’altra faccia della medaglia, chi è riuscito a salvarsi enel proprio difficile presente per costruire un futuro diverso.diDiventa sempre di più necessario quanto importante dare voce ed eco a gesti che non possono essere sintetizzati e liquidati aspettando il prossimo atto estremo. La sofferenza dei tanti ragazzi e ragazze ...

