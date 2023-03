Sui conti del superbonus, l’Ufficio di Bilancio scopre le carte: il buco di Giorgetti non esiste (Di martedì 7 marzo 2023) La saga governativa del superbonus edilizio, per molte imprese e famiglie diventata un vero dramma, si arricchisce di un altro, e probabilmente, ultimo capitolo scritto dai tecnici dell’Ufficio parlamentare di Bilancio. Vediamo i capitoli precedenti, anche se non tutti con riguardo principalmente alla sua sostenibilità fiscale. Andando per ordine, per prima si è sbilanciata Nomisma che a luglio 2022, in uno studio molto ripreso dalla stampa, affermava che il bonus del 110% si sarebbe tranquillamente autofinanziato generando un giro d’affari triplo. Poi l’Ance (Associazione nazionale costruttori edili) sempre a luglio, in un corposo dossier ha argomentato che a fronte di una spesa accertata di 38 miliardi, l’onere effettivo per le casse pubbliche era molto più basso, 6,6 miliardi in ragione delle entrate generate. Poi gli studiosi di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 7 marzo 2023) La saga governativa deledilizio, per molte imprese e famiglie diventata un vero dramma, si arricchisce di un altro, e probabilmente, ultimo capitolo scritto dai tecnici delparlamentare di. Vediamo i capitoli precedenti, anche se non tutti con riguardo principalmente alla sua sostenibilità fiscale. Andando per ordine, per prima si è sbilanciata Nomisma che a luglio 2022, in uno studio molto ripreso dalla stampa, affermava che il bonus del 110% si sarebbe tranquillamente autofinanziato generando un giro d’affari triplo. Poi l’Ance (Associazione nazionale costruttori edili) sempre a luglio, in un corposo dossier ha argomentato che a fronte di una spesa accertata di 38 miliardi, l’onere effettivo per le casse pubbliche era molto più basso, 6,6 miliardi in ragione delle entrate generate. Poi gli studiosi di ...

