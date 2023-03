Subito per la beta iOS 16.4 un aggiornamento rapido per la sicurezza (Di martedì 7 marzo 2023) L’aggiornamento beta iOS 16.4 necessitava di un intervento di sicurezza rapido ed è proprio per questo che gli esperti di Cupertino hanno distribuito proprio un update minore (ma importante) per i tester della soluzione software, proprio nelle ultime ore. Capiamo esattamente perché il pacchetto ha fatto capolino e se è decisamente il caso di installarlo nel minor tempo possibile. L’aggiornamento Rapid Security Response disponibile per tutti coloro che eseguono iOS 16.4 beta (in particolar modo gli sviluppatori) è il quarto firmware messo a disposizione da quando la funzione è stata introdotta proprio con in iOS 16. Il firmware di queste ore è etichettato come16.4 (b) ed è possibile beneficiarne tramite il classico meccanismo di aggiornamento software standard ... Leggi su optimagazine (Di martedì 7 marzo 2023) L’iOS 16.4 necessitava di un intervento died è proprio per questo che gli esperti di Cupertino hanno distribuito proprio un update minore (ma importante) per i tester della soluzione software, proprio nelle ultime ore. Capiamo esattamente perché il pacchetto ha fatto capolino e se è decisamente il caso di installarlo nel minor tempo possibile. L’Rapid Security Response disponibile per tutti coloro che eseguono iOS 16.4(in particolar modo gli sviluppatori) è il quarto firmware messo a disposizione da quando la funzione è stata introdotta proprio con in iOS 16. Il firmware di queste ore è etichettato come16.4 (b) ed è possibile beneficiarne tramite il classico meccanismo disoftware standard ...

