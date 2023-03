Studio su Lancet: “Appena 79mila persone al mondo (su 8 miliardi) respirano aria davvero pulita” (Di martedì 7 marzo 2023) Appena lo 0,001% della popolazione mondiale (79mila persone su quasi 8 miliardi) respira aria davvero pulita. È il desolante dato che emerge da uno Studio pubblicato su Lancet Planetary Health condotto da un team di scienziati di Cina ed Australia monitorando 5446 centraline atmosferiche in 65 paesi utilizzando poi accurati sistemi di simulazione per estendere i risultati alle aree non direttamente coperte. Dallo Studio emerge come nel 99,82% della superficie terrestre si registrino livelli di Pm 2.5 superiori ai valori considerati di sicurezza dall’Organizzazione mondiale della Sanità. Si tratta di un agente inquinante implicato nella genesi di tumori al polmone e di problemi all’apparato cardiocircolatorio. In ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 7 marzo 2023)lo 0,001% della popolazione mondiale (su quasi 8) respira. È il desolante dato che emerge da unopubblicato suPlanetary Health condotto da un team di scienziati di Cina ed Australia monitorando 5446 centraline atmosferiche in 65 paesi utilizzando poi accurati sistemi di simulazione per estendere i risultati alle aree non direttamente coperte. Dalloemerge come nel 99,82% della superficie terrestre si registrino livelli di Pm 2.5 superiori ai valori considerati di sicurezza dall’Organizzazione mondiale della Sanità. Si tratta di un agente inquinante implicato nella genesi di tumori al polmone e di problemi all’apparato cardiocircolatorio. In ...

