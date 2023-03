Studentesse intossicate in Iran, “repressa la protesta di insegnanti e genitori” (Di martedì 7 marzo 2023) Gli insegnanti, sia quelli in pensione che quelli ancora in servizio, si sono uniti ai genitori nelle proteste che stanno avvenendo in Iran per richiedere maggiore sicurezza nelle scuole femminili e giustizia per le giovani intossicate. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 7 marzo 2023) Gli, sia quelli in pensione che quelli ancora in servizio, si sono uniti ainelle proteste che stanno avvenendo inper richiedere maggiore sicurezza nelle scuole femminili e giustizia per le giovani. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiNews : Un rapporto ufficiale dice che gli attacchi chimici hanno interessato, da novembre, 230 scuole in 25 province della… - RaiNews : Iran, la nuova ondata di rabbia e malcontento per le studentesse intossicate 'a tappeto' nelle scuole superiori del… - orizzontescuola : Studentesse intossicate in Iran, “repressa la protesta di insegnanti e genitori” - paciuko : RT @RaiNews: Un rapporto ufficiale dice che gli attacchi chimici hanno interessato, da novembre, 230 scuole in 25 province della Repubblica… - NicolaTenerelli : RT @RaiNews: Un rapporto ufficiale dice che gli attacchi chimici hanno interessato, da novembre, 230 scuole in 25 province della Repubblica… -