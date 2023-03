Stralcio cartelle fino a 1000 euro: ecco i moduli aggiornati, istruzioni e scadenze (Di martedì 7 marzo 2023) Pronti e pubblicati i modelli aggiornati e le istruzioni per applicare lo Stralcio cartelle fino a 1000 euro, in base alle novità approvate con il Decreto Milleproroghe 2023: in primis quella riguardante la possibilità per gli enti locali di adottare i provvedimenti di annullamento dei debiti entro il 31 marzo; poi il rinvio al 3o aprile dell’annullamento delle cartelle incluse nel piano. Per chi ancora non sapesse, parliamo dello Stralcio debiti fino a 1.000 euro introdotto dal governo Meloni, con l’edizione 2023 della Legge di bilancio: uno dei tasselli del corposo pacchetto fiscale deciso per l’anno in corso. Entrata in vigore a gennaio 2023 ... Leggi su leggioggi (Di martedì 7 marzo 2023) Pronti e pubblicati i modellie leper applicare lo, in base alle novità approvate con il Decreto Milleproroghe 2023: in primis quella riguardante la possibilità per gli enti locali di adottare i provvedimenti di annullamento dei debiti entro il 31 marzo; poi il rinvio al 3o aprile dell’annullamento delleincluse nel piano. Per chi ancora non sapesse, parliamo dellodebitia 1.000introdotto dal governo Meloni, con l’edizione 2023 della Legge di bilancio: uno dei tasselli del corposo pacchetto fiscale deciso per l’anno in corso. Entrata in vigore a gennaio 2023 ...

