Strage in mare | sondaggio-Ghisleri | un rovinoso schiaffo alla sinistra

È uno schiaffo alle strumentalizzazioni l'intervista del sindaco di Cutro, Antonio Ceraso, all'Agenzia Dire. Una risposta secca al collega di Crotone, Vincenzo Voce- quest'ultimo nuovo paladino della sinistra - il quale con la complicità dei giornali-megafono delle opposizioni ha attaccato Giorgia Meloni con una lettera pubblica («Dopo il naufragio l'abbiamo aspettata una settimana», «se non ha ritenuto di portare la sua vicinanza come premier venga qui come mamma», «venga a condividere il dolore»). Ecco la risposta del collega di Cutro, luogo della sciagura: «Le polemiche allontanano le istituzioni invece di avvicinarle. La lettera di Voce io non l'avrei scritta. Io me ne sto zitto e penso a quelle povere persone, non distraiamo l'attenzione con altre cose. Quella frase "non sei venuta come primo ministro, vieni come madre"», ha detto Ceraso, «ha un ...

