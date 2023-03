Strage ferroviaria, la polizia picchia giovani e famiglie in piazza a protestare (Di martedì 7 marzo 2023) È passata una settimana di profondo lutto ma anche piena di rabbia e sonora protesta. La Strage nello scontro tra due treni e quel centinaio di vittime continuano a pesare L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 7 marzo 2023) È passata una settimana di profondo lutto ma anche piena di rabbia e sonora protesta. Lanello scontro tra due treni e quel centinaio di vittime continuano a pesare L'articolo proviene da il manifesto.

