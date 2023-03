(Di martedì 7 marzo 2023), padre del piccolo Youssef e vedovo di Raffaella Castagna, entrambe vittimedi(Como) avvenuta nel dicembre 2006, è statoa duee seiper diffamazione a mezzo stampa. Secondo quanto riportano i quotidiani La Provincia di Como e Il Giorno, il giudice monocratico del tribunale di Como ha deciso anche che il 42enne tunisino dovrà risarcire Giuseppe e Pietro Castagna, fratellimorta, con 35 mila euro ciascuno. La condanna è stata emessa per le dichiarazioni disu un articolo uscito sulla testata on line “il24.it” nel febbraio 2019. Nell’articolo, titolato “di, intervista ad ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Strage di Erba, Azouz Marzouk condannato a due anni e 6 mesi: “Ha diffamato la famiglia della moglie uccisa” - rep_milano : Strage di Erba, Azouz Marzouk condannato per diffamazione: dovrà risarcire i fratelli Castagna - news_mondo_h24 : Strage di Erba, giudice condanna Azouz Marzouk: ecco perché - lacittanews : Azouz Marzouk è stato condannato per diffamazione: l’uomo, che nella strage di Erba ha perso moglie e figlio, dovrà… - Adnkronos : Strage Erba, giudice condanna Azouz: dovrà risarcire i fratelli Castagna . #Adnkronos ?? -

... il 42enne tunisino vedovo di Raffaella Castagna e padre del piccolo Youssef, due delle quattro vittime delladi, avvenuta nel dicembre 2006.di, parla Olindo: "Ho visto Rosa ...Il tunisino, 42 anni, marito, papà e genero di tre delle quattro vittime delladidell'11 dicembre 2006, in un'intervista su una testata online, nel 2019, aveva puntato il dito contro i ..., Azouz Marzouk chiede revisione della sentenza: "So chi ha ucciso mio figlio, Rosa e Olindo non c'entrano" 11 Aprile 2019

Strage Erba, giudice condanna Azouz: dovrà risarcire i fratelli Castagna Adnkronos

Accusato di aver diffamato Pietro e Giuseppe Castagna, è stato condannato in primo grado a 2 anni e 6 mesi Azouz Marzouk. Il tunisino, 42 anni, marito, papà e genero di tre delle quattro vittime della ...Il tunisino ritenuto responsabile di aver diffamato i suoi cognati: per loro risarcimento di 35.000 euro a testa.