Strage di Cutro | von der Leyen promette 500 milioni per nuovi corridoi umanitari «Ma su ricerca e soccorso c’è quadro Ue funzionante»

Leggi su open.online

(Di martedì 7 marzo 2023) «Sono d’accordo con te: gli europei – politici e cittadini – hanno il dovere morale di agire per evitare simile tragedie, che accadono troppo spesso». Prima di imbarcarsi per il Canada, dove è atterrata questo pomeriggio nella prima tappa di un viaggio in Nordamerica che la porterà nei prossimi giorni anche negli Usa, la presidente della Commissione europea Ursula von derha preso carta e penna e ha risposto alla lettera inviatale all’indomani del naufragio didalla presiedete del Consiglio italiana Giorgia Meloni. «Questa tragedia – scrive von der– deve servire come richiamo a raddoppiare la nostra determinazione per soluzioni durevoli ed efficaci». Già, ma quali? Il tema sarà al centro del vertice dei ministri dell’Interno e della Giustizia in programma a Bruxelles giovedì e venerdì, e poi del Consiglio europeo di ...