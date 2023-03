Strage di Cutro, l'informativa di Piantedosi in diretta alla Camera (Di martedì 7 marzo 2023) Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi tiene un'informativa alla Camera sulla gestione del naufragio accaduto a Cutro, in provincia di Crotone, dove sono morti oltre 70 migranti. La maggioranza si muove compatta in difesa del titolare del Viminale, ma le pressioni di Quirinale e Chiesa fanno sì che la premier Giorgia Meloni abbia una posizione più prudente. Le opposizioni, invece, sono state molto critiche verso il suo operato. Dopo l'intervento a Montecitorio, in cui ci sarà un dibattito (Elly Schlein interverrà per la prima volta in Parlamento da leader del Pd), Piantedosi si sposterà in Senato. Leggi su ilfoglio (Di martedì 7 marzo 2023) Il ministro dell'Interno Matteotiene un'sulla gestione del naufragio accaduto a, in provincia di Crotone, dove sono morti oltre 70 migranti. La maggioranza si muove compatta in difesa del titolare del Viminale, ma le pressioni di Quirinale e Chiesa fanno sì che la premier Giorgia Meloni abbia una posizione più prudente. Le opposizioni, invece, sono state molto critiche verso il suo operato. Dopo l'intervento a Montecitorio, in cui ci sarà un dibattito (Elly Schlein interverrà per la prima volta in Parlamento da leader del Pd),si sposterà in Senato.

