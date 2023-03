Strage di Cutro, il M5s chiede a Salvini di lasciare il governo: «Non scappi come un coniglio e si dimetta» (Di martedì 7 marzo 2023) come per il Partito democratico, anche il Movimento 5 stelle non è soddisfatto dalla ricostruzione fatta da Matteo Piantedosi sulla Strage di Cutro. Iscritta a parlare per il gruppo di Giuseppe Conte, la deputata Vittoria Baldino. La quale ricorda che la competenza sulla Guardia Costiera è del ministro delle Infrastrutture, non del capo del Viminale. A tal proposito, attacca il segretario della Lega: «Dov’è Matteo Salvini? Perché continua a scappare dal parlamento come un coniglio e non si assume le sue responsabilità? Se ritiene di rispondere solo a se stesso si guardi allo specchio e si dimetta». La deputata ribadisce che «l’autorità nazionale responsabile della convenzione Sar è il ministro Salvini che ha voluto la delega ai porti per continuare a ... Leggi su open.online (Di martedì 7 marzo 2023)per il Partito democratico, anche il Movimento 5 stelle non è soddisfatto dalla ricostruzione fatta da Matteo Piantedosi sulladi. Iscritta a parlare per il gruppo di Giuseppe Conte, la deputata Vittoria Baldino. La quale ricorda che la competenza sulla Guardia Costiera è del ministro delle Infrastrutture, non del capo del Viminale. A tal proposito, attacca il segretario della Lega: «Dov’è Matteo? Perché continua a scappare dal parlamentoune non si assume le sue responsabilità? Se ritiene di rispondere solo a se stesso si guardi allo specchio e si». La deputata ribadisce che «l’autorità nazionale responsabile della convenzione Sar è il ministroche ha voluto la delega ai porti per continuare a ...

