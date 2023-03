Strage di Cutro, il corpo di una bambina di tre anni recuperato in mare: è la 71esima vittima del naufragio (Di martedì 7 marzo 2023) Il mare al largo di Steccato di Cutro ha restituito il corpo di una bambina di tre anni: si tratta della 71esima vittima accertata del naufragio del barcone di migranti partito dalla Turchia e ... Leggi su leggo (Di martedì 7 marzo 2023) Ilal largo di Steccato diha restituito ildi unadi tre: si tratta dellaaccertata deldel barcone di migranti partito dalla Turchia e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... robertosaviano : #Meloni #Salvini e #Piantedosi sulla strage di #Cutro mentono: 71 persone sono morte perché non c'è più nessuno a p… - fanpage : Tra le 71 vittime del naufragio di migranti a Steccato di Cutro c’è anche la giornalista afghana Torpekai Amarkhel… - raffaellapaita : 'La terra della mia anima è così dura, c'è un sasso pesante sul mio petto, da questo barcone ho capito che chi vede… - mattiamattiaaa : RT @giuliocavalli: Abbandonati in mare e in terra. Dietro le lacrime di coccodrillo di politici disumani e incapaci c'è la realtà: i sopra… - eughen61 : RT @giuliocavalli: Abbandonati in mare e in terra. Dietro le lacrime di coccodrillo di politici disumani e incapaci c'è la realtà: i sopra… -