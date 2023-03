“Storie di Musica”, seconda puntata speciale David Bowie con Andy dei Bluvertigo (Di martedì 7 marzo 2023) MILANO – La nuova puntata di “Storie di Musica”, online dall’8 marzo, è la seconda parte dello speciale su David Bowie, con la partecipazione di Andrea Fumagalli, ovvero Andy dei Bluvertigo. In questa seconda parte – grazie alla passione di Andy, nata dal fascino e dall’inquietudine che l’artista gli ha trasmesso sin da ragazzo – si racconterà della vita di questo grande artista, ripartendo dall’album successivo a “Young Americans”, ovvero “Station to Station”, anticipato dal singolo “Golden Years” e uscito nel gennaio del 1976. In questa fase della sua Musica, Bowie crea il personaggio del “Sottile Duca Bianco”, dando inizio al periodo berlinese e la trilogia di ... Leggi su lopinionista (Di martedì 7 marzo 2023) MILANO – La nuovadi “di”, online dall’8 marzo, è laparte dellosu, con la partecipazione di Andrea Fumagalli, ovverodei. In questaparte – grazie alla passione di, nata dal fascino e dall’inquietudine che l’artista gli ha trasmesso sin da ragazzo – si racconterà della vita di questo grande artista, ripartendo dall’album successivo a “Young Americans”, ovvero “Station to Station”, anticipato dal singolo “Golden Years” e uscito nel gennaio del 1976. In questa fase della suacrea il personaggio del “Sottile Duca Bianco”, dando inizio al periodo berlinese e la trilogia di ...

