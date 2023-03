Storie di donne e di rinascita | evento a Brusciano

(Di martedì 7 marzo 2023) Si è svolto presso la sala consiliare del Comune dil’incontro “die di” unfortemente voluto dal Sindaco Romano e dalla sua giunta per ricordare le conquiste sociali, politiche ed economiche che hanno visto cambiare radicalmente il ruolo della donna nell’ultimo secolo. Conquiste da rinnovare ogni giorno per ricordare che ancora Oggi lesono vittime di discriminazione, abusi e violenze in ogni parte del mondo, anche in quei paesi che hanno fatto grandi passi in avanti per la parità di genere. Sono intervenuti la Dott.ssa Cordelia Vitiello – Presidente ospedale Villa Betania, Dott.ssa Daniela Lourdes Falanga – Presidente Arcigay di Napoli, Dott.ssa Anna Borriello – Presidente associazione culturale “Luci ed Ombre”, i saluti sono stati ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntonellaPatete : RT @RedattoreSocial: 'Sotto il cielo di Roma. #Donnesenzadimora' è il reportage di Redattore Sociale e @Binario95 che racconta la realtà de… - SoniaFurfaro : RT @EpicocoLM: In uscita domani: “Le affidabili storie di donne nella Bibbia” - gazzettadegliau : Raccolta di racconti su storie di donne e di violenza di autrici varie - LaCnews24 : L’omaggio del ginecologo catanzarese Miceli a tutte le donne del mondo: «40 storie, 40 racconti senza parole»… - infoitinterno : Musei del Bargello: storie di donne per festeggiare l'8 marzo -

COPERTINO - Primo dei tre appuntamenti per 'Copertino racconta -di', mini - rassegna sual femminile organizzata dal Comune - Assessorato alla Cultura guidato da Maria Rosa Rizzo e Commissione Pari Opportunità, consigliera delegata Pina Martina ...... questa mattina la moglie dell'attore ha postato tra ledel suo profilo Instagram un video ... visto che è stata criticata : ' Sei una dellepiù insopportabili della tv . Ti considerano ...Giulia giornaliste Sardegna in campo per la Giornata internazionale della donna con il suo libro "Un giorno all'improvviso",dial tempo del Covid, e un doppio appuntamento di presentazione, due nuove tappe che si aggiungono al lungo tour partito lo scorso settembre: mercoledì 8 marzo a Macomer nella libreria ...

Storie di donne sulla via interiore / Notizie in evidenza / Notizie ... Comune di Arco

Sei donne - Il mistero di Leila: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata in onda stasera, 7 marzo 2023, alle ore 21,25 ...Più donne nei ruoli apicali, anche in agricoltura. È questo l’appello di Donne in Campo, l’associazione femminile di Cia-Agricoltori Italiani, in occasione della giornata internazionale della donna, c ...