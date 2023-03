Storia del make-up: dalle origini fino alle evoluzioni di oggi (Di martedì 7 marzo 2023) Per conoscere la Storia del make up è necessario riportare il calendario decisamente indietro. Nello specifico durante l’antico Egitto. In questo caso, però, il trucco aveva più una funzione religiosa e spirituale. In origine si credeva, infatti, che la bellezza fosse gradita alle divinità. Per questo motivo si utilizzavano oli e unguenti realizzati soprattutto dai sacerdoti. A rendere il trucco un atto di pura vanità e cura personale, però, sono stati i Greci. Sembrerebbe, infatti, che nella culla della civiltà esistesse addirittura una multa per le donne che osavano presentarsi in pubblico senza un aspetto almeno dignitoso. Questo vuol dire che a loro si devono le prime creme realizzate in modo assolutamente bio con olio d’oliva e latte. Per quanto riguarda il make up vero e proprio, invece, optavano per una ... Leggi su cultweb (Di martedì 7 marzo 2023) Per conoscere ladelup è necessario riportare il calendario decisamente indietro. Nello specifico durante l’antico Egitto. In questo caso, però, il trucco aveva più una funzione religiosa e spirituale. In origine si credeva, infatti, che la bellezza fosse graditadivinità. Per questo motivo si utilizzavano oli e unguenti realizzati soprattutto dai sacerdoti. A rendere il trucco un atto di pura vanità e cura personale, però, sono stati i Greci. Sembrerebbe, infatti, che nella culla della civiltà esistesse addirittura una multa per le donne che osavano presentarsi in pubblico senza un aspetto almeno dignitoso. Questo vuol dire che a loro si devono le prime creme realizzate in modo assolutamente bio con olio d’oliva e latte. Per quanto riguarda ilup vero e proprio, invece, optavano per una ...

