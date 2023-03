Stop allo psicofarmaco ed effetto-rebound: Fedez, i dettagli del dramma (Di martedì 7 marzo 2023) Alla fine, nella serata di lunedì 6 marzo, Fedez ha rotto il silenzio e ha spiegato le ragioni delle sue "sparizioni", prima dalla conferenza stampa di presentazione della nuova stagione di Lol e poi dall'aula di tribunale dove avrebbe dovuto testimoniare sulla strage di Corinaldo. Il rapper lo ha ovviamente fatto sui social, dove ha spiegato di avere avuto gravi effetti collaterali in seguito all'assunzione di uno psicofarmaco, ulteriormente aggravati dal fatto di avere interrotto all'improvviso la terapia. Nel dettaglio, Fedez ha parlato di "effetto rebound", ossia il disturbo che lo ha colpito negli ultimi giorni costringendolo a stare lontano dalle scene. Nel dettaglio, si tratta di una forma di astinenza e depressione, che come detto dall'artista si manifesta ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 7 marzo 2023) Alla fine, nella serata di lunedì 6 marzo,ha rotto il silenzio e ha spiegato le ragioni delle sue "sparizioni", prima dalla conferenza stampa di presentazione della nuova stagione di Lol e poi dall'aula di tribunale dove avrebbe dovuto testimoniare sulla strage di Corinaldo. Il rapper lo ha ovviamente fatto sui social, dove ha spiegato di avere avuto gravi effetti collaterali in seguito all'assunzione di uno, ulteriormente aggravati dal fatto di avere interrotto all'improvviso la terapia. Nelo,ha parlato di "", ossia il disturbo che lo ha colpito negli ultimi giorni costringendolo a stare lontano dalle scene. Nelo, si tratta di una forma di astinenza e depressione, che come detto dall'artista si manifesta ...

