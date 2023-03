Stop a Tik Tok per docenti e Ata, Zangrillo frena: “Divieto non è all’ordine del giorno” (Di martedì 7 marzo 2023) Durante un evento per i 18 anni del CAD a Roma, il Ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo ha dichiarato che non c'è all'ordine del giorno un Divieto all'uso di Tik Tok nella Pubblica Amministrazione. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 7 marzo 2023) Durante un evento per i 18 anni del CAD a Roma, il Ministro per la Pubblica Amministrazione Paoloha dichiarato che non c'è all'ordine delunall'uso di Tik Tok nella Pubblica Amministrazione. L'articolo .

