“Sto male”. Fedez choc, rompe il silenzio sulla malattia: “Per gli antidepressivi” (Di martedì 7 marzo 2023) Finisce così il periodo di silenzio stampa per Fedez, che torna alla ribalta dei social con una confessione da pelle d’oca. In questo periodo di suo allontanamento dalla vita sociale, o quantomeno da quella mediatica, su Federico Lucia se n’è detta di ogni. Funziona così, c’è poco da fare: si fanno illazioni, si montano tesi e qualcuno a volte esagera sparandola grossa. È il gioco del gossip e sia lui, sia Chiara Ferragni, lo sanno fin troppo bene. Fedez, dicevamo, è tornato e il suo racconto risulta vero e doloroso, carnale e privato. “Purtroppo devo partire da quanto mi è stato diagnosticato il tumore. Per quanto privilegiato possa essere è stato un evento molto traumatico e solo oggi ho realizzato di quanto poco mi sia preso cura della mia salute mentale rispetto a questo evento, affidandomi solo a psicofarmaci, fino a trovarne ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 7 marzo 2023) Finisce così il periodo distampa per, che torna alla ribalta dei social con una confessione da pelle d’oca. In questo periodo di suo allontanamento dalla vita sociale, o quantomeno da quella mediatica, su Federico Lucia se n’è detta di ogni. Funziona così, c’è poco da fare: si fanno illazioni, si montano tesi e qualcuno a volte esagera sparandola grossa. È il gioco del gossip e sia lui, sia Chiara Ferragni, lo sanno fin troppo bene., dicevamo, è tornato e il suo racconto risulta vero e doloroso, carnale e privato. “Purtroppo devo partire da quanto mi è stato diagnosticato il tumore. Per quanto privilegiato possa essere è stato un evento molto traumatico e solo oggi ho realizzato di quanto poco mi sia preso cura della mia salute mentale rispetto a questo evento, affidandomi solo a psicofarmaci, fino a trovarne ...

