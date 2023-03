Stefano De Martino smentisce la crisi con Belen con una foto

Leggi su tpi

(Di martedì 7 marzo 2023) Negli ultimi giorni si è tornati a parlare di una presuntatraDeRodriguez. I fan si sono allarmati per l’assenza diinsieme sui rispettivi profili social, arrivando a conclusioni affrettate. Nelle scorse ore però è arrivata la smentita da uno dei diretti interessati che ha messo a tacere tutti.Deha infatti postato nelle sue stories unadiaffacciata ad una finestra che ha come sfondo il lago di Como. Il gossip era impazzito lo scorso fine settimana quandohanno trascorso un fine settimana con la famiglia Rodriguez in occasione del compleanno di Veronica Cozzani, la mamma dei Rodriguez. C’erano tutti Luna Marì (la figlia ...