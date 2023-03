(Di martedì 7 marzo 2023)è tornato sul set della serie tvdi Disney+. Per lui sarà, quasi sicuramente, l’ultima “impresa” nei panni del protagonista Cassian. Lo show di Tony Gilroy si completerà con la Stagione 2 e si riaggancerà direttamente a Rogue One: AStory. Forse questo è l’aspetto più interessante… »

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... starwarsnewsit : Star Wars Andor: Diego Luna parla di ansia e salute mentale - - BeJustMe : @LaBombetta76 Direttamente dal set di Star Wars, il figlio di Chewbacca. Buongiornissimo, caffè. ?? - Aquilonian23 : @Comunardo L'occidentale medio non capisce nulla di più complesso del format hollywoodiano di Star Wars: 'dittatori… - starwarsnewsit : Star Wars: Jon Favreau su 'cosa accade dopo la Trilogia Sequel' - - Tomas1374 : RT @badtasteit: L'ideatore e produttore di The Mandalorian spiega che alla Lucasfilm si sta parlando di quale periodo di #StarWars esplorar… -

L'atteso ritorno del Mando su Disney Plus si è finalmente concretizzato con L'Apostata , prima puntata di The Mandalorian 3 in cui il bounty hunter mandaloriano più amato dai fan diintraprende una nuova avventura. Come abbiamo visto nella nostra caccia agli easter egg della serie, durante il viaggio nell'iperspazio verso Navarro, mentro Mando dorme, il piccolo Grogu ...Cosplay: con la partecipazione straordinaria del gruppo CosplayClub Perugia. Special Guests: Lucia Troisi. Supporto tematico: Alessio Vissani. Partener Istituzionali: Comune di Foligno e ...Ormai da anni, parlando dei nuovi film della saga, non possiamo fare altro che ricordarvi che ' non si sa ancora nulla sul futuro cinematografico di' . La speranza di tutti è che la Lucasfilm possa annunciare qualcosa durante la prossima edizione dellaCelebration che si terrà a Londra a cavallo del fine settimana pasquale. Dal ...

Star Wars: Andy Serkis ammette di essere rimasto "abbattuto" dopo aver letto Gli ultimi Jedi BadTaste.it Cinema

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...L'ideatore e produttore di The Mandalorian spiega che alla Lucasfilm si sta parlando di quale periodo di Star Wars esplorare coi nuovi film ...