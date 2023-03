STADT | up 2023 | Opel anticipa la guida automatizzata in città

(Di martedì 7 marzo 2023) Il progetto:up ( S olutions and T echnologies for A utomated D riving in T own: an u rban - mobility p roject ) mira a compiere un passo avanti verso l'obiettivo di consentire la...

Allo stesso tempo, stiamo rafforzando la nostra buona cooperazione con istituti di ricerca esterni all'azienda e continuando il nostro impegno a sostenere i giovani scienziati ' Obiettivo di:up:...Aus der Republik Österreich: Seminaristen aus der Diözese Linz; Ministranten und Mitarbeiter der Pfarreien Erzengel Michael inHaag und Maria; Himmelfahrt in Strengberg (Austria); ...... "Ich rufe Ihnen ein tiefempfundenes Vergelt's Gott nach - ganz persönlich und im Namen unserer Diözese." Auch Bürgermeister Peter Brunner würdigte den Ehrenbürger der...

Al via il 15 marzo 2023 "Quartiere Pulito": interventi straordinari di ... Comune di Napoli

STADT:up, Opel anticipa la guida automatizzata in città. Progetto congiunto come partner per lo sviluppo AI per il gruppo Stellantis.Consentire la guida automatizzata nelle aree urbane per il futuro: il progetto congiunto STADT:up vuole fare un grande passo avanti verso questo obiettivo entro la fine del 2025. Come marchio tedesco ...