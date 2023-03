“Sta per uscire dalla casa”. GF Vip 7, amaro e costretto addio: qualcuno lo sospettava già (Di martedì 7 marzo 2023) Nemmeno il tempo di elaborare l’ultima puntata del GF Vip 7 che un concorrente sarebbe ormai prossimo all’eliminazione. La brutta notizia è arrivata nella mattinata di martedì 7 marzo e, salvo improbabili colpi di scena, deve salutare per sempre i compagni di avventura e il pubblico. Per molti è quasi impossibile invertire la tendenza, quindi siamo ad un passo da una nuova svolta nella casa più spiata d’Italia. Ricordiamo che nello scorso appuntamento in diretta non ci sono state eliminazioni. Infatti, si è deciso di far rimanere intatto il gruppo e c’è stato l’annuncio ufficiale sulla prima finalista del programma, che è Oriana Marzoli. Antonella Fiordelisi ha invece finto di essere stata mandata via e ha fatto piangere Edoardo Donnamaria, che davanti allo scherzo ci è cascato in pieno. Intanto, però, il GF Vip 7 si prepara a dire addio ad un ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 7 marzo 2023) Nemmeno il tempo di elaborare l’ultima puntata del GF Vip 7 che un concorrente sarebbe ormai prossimo all’eliminazione. La brutta notizia è arrivata nella mattinata di martedì 7 marzo e, salvo improbabili colpi di scena, deve salutare per sempre i compagni di avventura e il pubblico. Per molti è quasi impossibile invertire la tendenza, quindi siamo ad un passo da una nuova svolta nellapiù spiata d’Italia. Ricordiamo che nello scorso appuntamento in diretta non ci sono state eliminazioni. Infatti, si è deciso di far rimanere intatto il gruppo e c’è stato l’annuncio ufficiale sulla prima finalista del programma, che è Oriana Marzoli. Antonella Fiordelisi ha invece finto di essere stata mandata via e ha fatto piangere Edoardo Donnamaria, che davanti allo scherzo ci è cascato in pieno. Intanto, però, il GF Vip 7 si prepara a diread un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FratellidItalia : ?? Il #GovernoMeloni sta lavorando a un nuovo piano per gestire i flussi migratori, fermare le morti in mare e inasp… - LaVeritaWeb : Il repubblicano Cruz. «Il governo finanzia entrambe le parti della guerra in Ucraina. Hanno inondato con miliardi d… - LaVeritaWeb : Il presidente dell’ente, per avere fondi, tampinava Speranza, il cui capo di gabinetto gongolava: «Sta facendo molt… - Hinayumm : vado in un bar e puntualmente c’è il coglione di turno che fuma senza il minimo riguardo di chi gli sta accanto e d… - gracewinnie8 : RT @LaVeritaWeb: Il presidente dell’ente, per avere fondi, tampinava Speranza, il cui capo di gabinetto gongolava: «Sta facendo molto per i… -