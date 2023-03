Sri Lanka: avanza piano Fmi su ok Cina a riassetto crediti (Di martedì 7 marzo 2023) La Cina ha accettato di ristrutturare i prestiti allo Sri Lanka, eliminando l'ultimo ostacolo al salvataggio del Fondo monetario internazionale. La banca statale cinese Exim Bank "ha inviato una ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 7 marzo 2023) Laha accettato di ristrutturare i prestiti allo Sri, eliminando l'ultimo ostacolo al salvataggio del Fondo monetario internazionale. La banca statale cinese Exim Bank "ha inviato una ...

