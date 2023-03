Squalificati Serie A, le decisioni del giudice sportivo per la 25ª giornata (Di martedì 7 marzo 2023) Squalificati Serie A, tutti i verdetti del giudice sportivo dopo la 25esima giornata del campionato Il giudice sportivo ha diramato un comunicato con i verdetti su Squalificati e diffidati dopo la giornata numero 25 di Serie A. AMMENDA ALLE SOCIETÁ – Lazio 15.000 euro, Juventus 10.000 euro, Roma 8.000 euro, Cremonese 4.000 euro, Spezia 4.000 euro, Napoli 3.000 euro GIOCATORI Squalificati PER DUE GIORNATE E AMMENDA DI 10.000 EURO – Moise Kean (Juventus) GIOCATORI Squalificati PER UNA giornata – Federico Marchetti (Spezia), Bryan Cristante (Roma), Adam Marusic (Lazio), Arkadiusz Reca (Spezia) ALLENATORI E STAFF Squalificati PER UNA ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 7 marzo 2023)A, tutti i verdetti deldopo la 25esimadel campionato Ilha diramato un comunicato con i verdetti sue diffidati dopo lanumero 25 diA. AMMENDA ALLE SOCIETÁ – Lazio 15.000 euro, Juventus 10.000 euro, Roma 8.000 euro, Cremonese 4.000 euro, Spezia 4.000 euro, Napoli 3.000 euro GIOCATORIPER DUE GIORNATE E AMMENDA DI 10.000 EURO – Moise Kean (Juventus) GIOCATORIPER UNA– Federico Marchetti (Spezia), Bryan Cristante (Roma), Adam Marusic (Lazio), Arkadiusz Reca (Spezia) ALLENATORI E STAFFPER UNA ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : Squalificati Serie A, le decisioni del giudice sportivo per la 25ª giornata - sportli26181512 : Serie A: indisponibili, infortunati e squalificati per la 26^ giornata: Lo juventino Kean è stato squalificato per… - sportli26181512 : Juve, due giornate di squalifica a Kean. Multa da 15 mila euro alla Lazio: Juve, due giornate di squalifica a Kean.… - Gazzetta_it : Juve, due giornate di squalifica a #Kean. Multa da 15 mila euro alla Lazio - infoitsport : Serie A: indisponibili, infortunati e squalificati per la 26^ giornata -