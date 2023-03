Spring Breakers | è il momento di rivalutare la sbronza pop di Harmony Korine

(Di martedì 7 marzo 2023) Quattro ragazze, la Florida al neon, una overdose di eccessi, i denti d'argento di James Franco: a dieci anni da- Una vacanza da sballo, vi spieghiamo perché il film diè grande cinema. La lettura potrebbe essere molto più semplice di ciò che sembra o di ciò che vuole mostrare. Dietro l'aria stantia, dietro la puzza di fluidi corporei, annacquati dalla salsedine e dalla lacca per i capelli, e dietro l'estetica da videoclip decadente,- Una vacanza da sballo diè l'estremizzazione massima del concetto di libertà. Ma ogni libertà, ci dice la storia, ha un prezzo. Sta a noi scegliere quanto pagare per ritagliarci uno spazio-tempo in cui poter prendere una boccata d'aria. Del resto il film, ...

Dietro l'aria stantia, dietro la puzza di fluidi corporei, annacquati dalla salsedine e dalla lacca per i capelli, e dietro l'estetica da videoclip decadente,- Una vacanza da sballo ...Successivamente è stata tra le protagoniste di Monte Carlo nel 2011 e- Una vacanza da sballo nel 2012 Vai alla Fotogallery2008 - Into the Wild - Nelle terre selvagge 2009 - (500) giorni insieme 2010 - Amabili resti 2011 - Il cigno nero 2012 - Un sapore di ruggine e ossa 2013 -2014 - The Wolf of Wall ...

Spring Breakers: è il momento di rivalutare la sbronza pop di ... Movieplayer

What better state than Florida for stunning beaches, exhilarating amusement parks, and outdoor activities for the family this springQuattro ragazze, la Florida al neon, una overdose di eccessi, i denti d'argento di James Franco: a dieci anni da Spring Breakers - Una vacanza da sballo, vi spieghiamo perché il film di Harmony Korine ...