Sporting Lisbona vs Arsenal – ultime notizie e probabili formazioni (Di martedì 7 marzo 2023) Riprendendo la ricerca di un’elusiva corona continentale, l’Arsenal si reca all’Estadio Jose Alvalade XXI per l’andata degli ottavi di finale di Europa League con lo Sporting Lisbona giovedì 9 marzo sera. I Gunners sono usciti vincitori dal Gruppo A e si sono aggiudicati la sfida con gli ex concorrenti alla Champions League di Ruben Amorim, che hanno battuto 5-1 l’FC Midtjylland nei playoff. Il calcio di inizio di Sporting Lisbona vs Arsenal è previsto alle 18:45 Anteprima della partita Sporting Lisbona vs Arsenal a che punto sono le due squadre Sporting Lisbona Già abituato a conoscere il nord di Londra dopo aver affrontato il Tottenham Hotspur nella fase a gironi della Champions League, lo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 7 marzo 2023) Riprendendo la ricerca di un’elusiva corona continentale, l’si reca all’Estadio Jose Alvalade XXI per l’andata degli ottavi di finale di Europa League con logiovedì 9 marzo sera. I Gunners sono usciti vincitori dal Gruppo A e si sono aggiudicati la sfida con gli ex concorrenti alla Champions League di Ruben Amorim, che hanno battuto 5-1 l’FC Midtjylland nei playoff. Il calcio di inizio divsè previsto alle 18:45 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreGià abituato a conoscere il nord di Londra dopo aver affrontato il Tottenham Hotspur nella fase a gironi della Champions League, lo ...

