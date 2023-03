Sporting Lisbona-Arsenal (Europa League, 09-03-2023 ore 18:45 ): formazioni, quote, pronostici. Gunners di scena al Josè Alvalade (Di martedì 7 marzo 2023) Il sorteggio per gli ottavi di Europa League è stato crudele per Sporting e Arsenal, perchè solo una delle due squadre arriverà nei quarti ma darà l’opportunità a tanti appassionati di vedere due splendide partite tra due allenatori giovani e che sembrano tra le personalità più interessanti nel panorama europeo. Arteta sta facendo un lavoro InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di martedì 7 marzo 2023) Il sorteggio per gli ottavi diè stato crudele per, perchè solo una delle due squadre arriverà nei quarti ma darà l’opportunità a tanti appassionati di vedere due splendide partite tra due allenatori giovani e che sembrano tra le personalità più interessanti nel panorama europeo. Arteta sta facendo un lavoro InfoBetting: Scommesse Sportive e

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infobetting : Sporting Lisbona-Arsenal (Europa League, 09-03-2023 ore 18:45 ): formazioni, quote, pronostici. Gunners di scena al… - SamLammers_ : @PirloIsMyLife Be anche l'anno dopo dai. Poi da Pirlo per me la rosa non vale quella dello Sporting Lisbona o del Lione - antoniodevinc1 : @The_Laziali @OfficialSSLazio @ItaFootPod @TheRonaldoTeam @CRonaldoNews @Cr7Fran4ever @Lazio_Land @AllRoundLazio… - PStopardi : @chiaramilanista Lo Sporting Lisbona omaggiò il mondo ultras italiano e naturalmente c'era quello milanista ma non… -