Sport: Mola raddoppia, acquista i diritte del 'Brasileirão' e rafforza l'offerta MMA (Di martedì 7 marzo 2023) Torino, 7 mar. - (Adnkronos) - Mola consolida la sua posizione come vera e propria casa del calcio sudamericano in Italia con l'odierno annuncio del Brasileirão, la massima divisione calcistica brasiliana. Un campionato di grande prestigio, che va ad aumentare il bouquet di eventi sudamericani già presenti sulla piattaforma come la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana e la Recopa (in esclusiva per quattro anni) e la Liga Profesional Argentina, il campionato dei Campioni del Mondo. Oltre 300 gli eventi live di calcio sudamericano che Mola trasmetterà in diretta, tutti con commento in italiano. Il Brasileirão è la ciliegina sulla torta: dal Flamengo al Palmeiras, ogni weekend sarà uno show in piena regola, alla scoperta dei talenti che presto sbarcheranno in Europa. Mola è anche la casa degli ...

