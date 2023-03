Spinalbese su Ginevra Lamborghini | “Non sono ancora innamorato ma…”

(Di martedì 7 marzo 2023) Antoninoparla die del loro attuale rapporto dopo il Grande Fratello Vip, cosa ha rivelato a Verissimo Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, nella puntata andata in onda… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sonoproprioga : RT @_impeppe03_: “La relazione tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini.” ??????. #gintonic - Muhamma37615251 : Antonino Spinalbese spiega che Ginevra Lamborghini per certi aspetti gli ricorda sua madre: ''E' tutto quello che h… - infoitcultura : GFVIP 7, Antonino Spinalbese svela qualcosa di inedito del suo rapporto con Ginevra Lamborghini - infoitcultura : Gf Vip, Ginevra spiazza sui social. C'entra Antonino Spinalbese - nico_lai93 : RT @MedInfinityIT: Antonino Spinalbese e la verità sul rapporto con Ginevra Lamborghini ???? #Verissimo #GFVIP -

Nel corso dell'ultimo appuntamento con il Grande Fratello Vip, andato in onda ieri, lunedì 6 marzo 2023, AntoninoLamborghini hanno avuto un atteso faccia a faccia in cui Alfonso Signorini ha incalzato l'hair stylist spezzino di domande per comprendere che tipo di rapporto stia nascendo con ...Tutto è partito dopo l'ultima puntata del GF Vip, quando Antonino- che sta frequentandoconosciuta nella Casa più spiata d'Italia - ha ammesso di aver cambiato idea sulla ragazza. ......altro tassello sul rapporto fra Elettra Lamborghini e sua sorellaLamborghini . L'assist è stato dato da Alfonso Signorini quando in diretta ha letto una dichiarazione di Antonino. ...

Antonino Spinalbese: Ginevra Lamborghini ha quello che ho sempre cercato in una donna Fanpage.it

Il gesto social di Elettra Lamborghini che conferma un dettaglio scioccante di una lite avvenuta con la sorella Ginevra, tra i protagonisti della settima edizione del Gf Vip.Nessuna riappacificazione tra le due sorelle nonostante i numerosi appelli alla settima edizione del Grande Fratello Vip ...