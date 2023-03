Spider-Man | Across the Spider-Verse | un personaggio di Venom avrà un cameo? RUMOR

(Di martedì 7 marzo 2023) Stando a nuove indiscrezioni emerse in rete, unvisto nei due film dipotrebbe avere unin-Man:the. Cresce l'attesa dei fan attorno a-Man:the, sequel del pluripremiato film animato del 2018 che ha introdotto sul grande schermo Miles Morales. A quanto pare, è probabile undi unappartenente al franchise cinematografico di. Stiamo parlando della simpatica Mrs. Chen (Peggy Lu), che più volte ha aiutato Eddie Brock (Tom Hardy) nonostante la sua trasformazione in. ...

