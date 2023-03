Spezia-Inter, sold out al Picco. Ipotesi tandem Nzola-Shomurodov in attacco per Semplici (Di martedì 7 marzo 2023) Sale l’attesa per Spezia-Inter, anticipo di venerdì sera valevole per la 26° giornata della Serie A 2022/2023. In queste ore infatti è stato annunciato il sold out dello Stadio Picco, che come successo contro la Juventus sarà al completo anche per la sfida ai nerazzurri di Simone Inzaghi. Intanto i padroni di casa continuano a preparare la partita e arrivano le prime indiscrezioni sulla possibile formazione. In particolare il tecnico Leonardo Semplici potrebbe decidere di lanciare dal primo minuto il tandem d’attacco composto da Nzola e Shomurodov, con l’obiettivo di superare le difficoltà dello Spezia a trovare la via del gol. Reca e Marchetti saranno out per squalifica, mentre Bastoni con ogni probabilità tornerà ... Leggi su sportface (Di martedì 7 marzo 2023) Sale l’attesa per, anticipo di venerdì sera valevole per la 26° giornata della Serie A 2022/2023. In queste ore infatti è stato annunciato ilout dello Stadio, che come successo contro la Juventus sarà al completo anche per la sfida ai nerazzurri di Simone Inzaghi. Intanto i padroni di casa continuano a preparare la partita e arrivano le prime indiscrezioni sulla possibile formazione. In particolare il tecnico Leonardopotrebbe decidere di lanciare dal primo minuto ild’composto da, con l’obiettivo di superare le difficoltà delloa trovare la via del gol. Reca e Marchetti saranno out per squalifica, mentre Bastoni con ogni probabilità tornerà ...

