(Di martedì 7 marzo 2023)è la sfida in programma venerdì alle ore 20.45 e valevole per la ventiseiesima giornata di Serie A. I nerazzurri di Inzaghi anche oggi si sono ritrovati ad Appiano Gentile dove prosegue il recupero di. Si intravede anche unSECONDA SEDUTA –è la partita in programma allo stadio ‘Alberto Picco’ venerdì alle ore 20.45. La squadra di Simone Inzaghi, reduce dalla vittoria casalinga contro il Lecce, punta a non fermarsi ancora sia per blindare il secondo posto sia per arrivare nel miglior modo possibile al ritorno degli ottavi di Champions League contro il Porto.meglio: le ultime su Correa e Skriniar Oggi ad Appiano Gentile la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VivInterNews : RT @internewsit: Spezia-Inter, Dimarco sempre meglio! Si rivede un altro infortunato - - internewsit : Spezia-Inter, Dimarco sempre meglio! Si rivede un altro infortunato - - mdf_87 : @elliott_il @_talebanikov Ma sto mito del palleggio dove è nato? Da gennaio 22 : spezia,Inter ,Udinese,Salernitana,… - FcInterNewsit : Verso Spezia-Inter, Dimarco e Correa possono recuperare. Skriniar un po' indietro: sente ancora fastidio - RizzoloMichele : RT @Sanfra1407: È vero che Thiago Motta ha incartato Inzaghi, però bisogna anche avere l'onestà intellettuale di ammettere che all'andata h… -

...sarà dunque costretto a saltare sia la sfida con la Sampdoria che quella di San Siro con l'. Nello stesso comunicato arrivano anche le squalifiche per una giornata al portiere dello, ...González, 87′ Jovi, 95′ Theo Hernández (M)- Verona 0 - 0 Sampdoria - Salernitana 0 - 0- Lecce 2 - 0 29′ Mkhitaryan, 53′ Lautaro Martínez Roma - Juventus 1 - 0 ...... Fiorentina ,e Torino), hanno perso di misura il big match con la Roma . Senza la penalizzazione di quindici punti sarebbero secondi a pari merito con l'; invece occupano la ...

Simone Perilli ha debuttato in Serie A. Un esordio particolare per l'estremo difensore dell' Hellas Verona, perché ha giocato la prima partita in massima serie a 28 anni. Con Montipò out causa febbre, ...Il Giudice Sportivo ha fermato Moise Kean per due giornate per il rosso-lampo rimediato contro la Roma per il fallo di reazione su Mancini. All'attaccante della Juve è stata inoltre inflitta un'ammend ...