Spezia al lavoro in vista dell’Inter | personalizzato per tre

Leggi su inter-news

(Di martedì 7 marzo 2023) Giornata diin casaindella gara di venerdì al Picco contro l’Inter. Gli uomini di Leonardo Semplici hanno svolto una seduta tecnica, con tre giocatori che hanno lavorato a parte PREPARAZIONE – Altro allenamento in casa, con un focus tecnico indella sfida di venerdì contro l’Inter. Partitelle a tema, poi, per concludere la sessione.per tre giocatori, ovvero Holm, Bastoni e Moutinho, ancora a rischio per la gara con i nerazzurri. Il prossimo allenamento è in programma nella mattinata di domani. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © ...