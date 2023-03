Speranza ai pm: "Ci è mancato manuale per virus sconosciuto" (Di martedì 7 marzo 2023) «La bussola l’abbiamo sempre avuta e ci portava a difendere innanzitutto la salute delle persone (...) ciò che ci mancava era il manuale di istruzione su come fronteggiare un virus sconosciuto ».... Leggi su feedpress.me (Di martedì 7 marzo 2023) «La bussola l’abbiamo sempre avuta e ci portava a difendere innanzitutto la salute delle persone (...) ciò che ci mancava era ildi istruzione su come fronteggiare un»....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : Il ministro, sentito in Procura, ha tentato di scaricare le responsabilità sul mancato utilizzo delle regole anti p… - Giusepp06175919 : #COVID: SPERANZA AI GIUDICI : MANCATO MANUALE PER VIRUS SCONOSCIUTO .. ?? MA CHE MANUALE VUOLE ST'IMBECILLE, SE IL V… - LiveSicilia : Covid, Speranza ai pm: ci è mancato il manuale su un virus sconosciuto - infoitinterno : Speranza ai pm: 'Ci è mancato manuale per virus sconosciuto' - infoitinterno : Inchiesta Covid, Speranza: «Ci è mancato manuale per virus sconosciuto». Iss, solidarietà a Brusaferro -