Spari in albergo | carabiniere uccide il direttore e ferisce la sua ex moglie | poi si costituisce

(Di martedì 7 marzo 2023) Ha ucciso un uomo e ferito gravemente una donna con la pistola di ordinanza, poi si è costituito: un58enne ha commesso un omicidio oggi pomeriggio all’interno dell’Nuova Suio di Castelforte, frazione di Suio Terme, in provincia di Latina. La vittima è ildella struttura, il 60enne Giovanni Fidaleo. Colpita anche una donna presente nella hall al momento dell’agguato, è la exdell’aggressore, 40enne, ferita all’addome e al torace. Il militare, che presta servizio in provincia di Caserta, si è poi consegnato all’interno del carcere di Santa Maria Capua Vetere. Stando alle prime ricostruzioni dei carabinieri della compagnia di Formia, ha sparato da una distanza ravvicinata. Si fa largo l’ipotesi di un reato compiuto per motivi passionali. La donna ferita è in gravi condizioni, è stata ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Spari in albergo: carabiniere uccide un uomo e ferisce una donna - infoitinterno : SPARI NELL'ALBERGO A SUIO TERME: MUORE UN UOMO, FERITA UNA DONNA - News_24it : MINTURNO - Un grave episodio si è verificato all'interno di un albergo termale di Suio in cui sono stati esplosi al… - Latina_Oggi : Spari nell'albergo: morto un uomo, ferita gravemente una donna Alcuni colpi di arma da fuoco sono stati esplosi nel… -

Noto per i suoi stretti legami con i vertici del Partito Comunista Cinese, Xiao Jianhua sarebbe stato rapito dalla sua stanza d'di Hong Kong da agenti di polizia in borghese di Pechino. Al ..."È meglio di una stanza d'", rise lui, stendendosi sul letto. Lei si irrigidì. "Ma che fai, e se torna" "Non tornerà tanto presto, e scommetto che suonerà il campanello". Lei dondolava sul ...La notizia in paese arriva grazie a sei ragazzi di Meire Fasi miracolosamente scampati al disastro poiché di ritorno dall'del Gallo e presi di striscio dalla valanga. I soccorsi partono ...

SPARI NELL'ALBERGO A SUIO TERME: MUORE UN UOMO ... Latina Tu

(ANSA) - ROMA, 07 MAR - Ha sparato e ucciso il direttore di un albergo, poi ha aperto il fuoco verso la sua ex moglie ferendola. E' quanto accaduto oggi in un hotel di Castelforte, nella zona termale ...Una sparatoria si è verificata nel primo pomeriggio di oggi in provincia di Latina alle Terme di Suio, nel Comune ...