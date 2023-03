Spari alle Terme: ferisce una donna e si suicida (Di martedì 7 marzo 2023) Una sparatoria si è verificata nel pomeriggio di oggi alle Terme di Suio nel Comune di Castelforte, in un impianto termale. Un uomo ha sparato contro una donna e poi si è ucciso. La donna è stata trasportata in codice rosso al Gemelli di Roma, mentre sul posto sono accorsi oltre ai sanitari del 118 anche i Carabinieri per verificare quanto è successo. Da una prima ricostruzione, per cause ancora in corso di accertamento da parte degli investigatori, sembra che un uomo abbia esploso un colpo di pistola contro una donna ferendola gravemente al torace e all’addome. Poi si sarebbe sparato con la medesima arma togliendosi la vita. I soccorsi si sono attivati immediatamente. In breve su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 7 marzo 2023) Una sparatoria si è verificata nel pomeriggio di oggidi Suio nel Comune di Castelforte, in un impianto termale. Un uomo ha sparato contro unae poi si è ucciso. Laè stata trasportata in codice rosso al Gemelli di Roma, mentre sul posto sono accorsi oltre ai sanitari del 118 anche i Carabinieri per verificare quanto è successo. Da una prima ricostruzione, per cause ancora in corso di accertamento da parte degli investigatori, sembra che un uomo abbia esploso un colpo di pistola contro unaferendola gravemente al torace e all’addome. Poi si sarebbe sparato con la medesima arma togliendosi la vita. I soccorsi si sono attivati immediatamente. In breve su Il Corriere della Città.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Robthevoid : “Chi non c’è è complice”? Giordano ma che cazzo dici ? Cioè anche rispetto alle monchiate che spari di solito, che… - Robthevoid : @mariogiordano5 “Chi non c’è è complice”? Giordano ma che cazzo dici ? Cioè anche rispetto alle monchiate che spari… - vonSaxenbausen : @checovenier @marcobiondo Ti spari 2200 km in guida e pensi alle sei ore perse? Hai scelto il mezzo sbagliato ( non… - PiersaFrancesco : @TommasoFoti Cosa fai vai davanti alle coste turche e spari a tutte le barche che salpano? - ScalezJunior : @Gianni78605577 Questi sono impuniti su tutto da sempre,il padre di Moratti ai tempi delle 2 Champions di fila in b… -