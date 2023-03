Spalletti in versione mental coach alla ripresa degli allenamenti del Napoli CorSport

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 7 marzo 2023) Ilieri è tornato ad allenarsi a Castel Volturno dopo i due giorni di riposo concessisquadra da Luciano. Il Corriere dello Sport racconta di un allenatore inche ha elogiato il gruppo per l’impegno profuso nella gara contro la Lazio, nonostante la sconfitta. È stata solo una serata storta, da cancellare subito. La ricetta diè il lavoro. “Il lavoro contro la delusione. Ilè tornato in campo ieri al centro sportivo di Castel Volturno, dopo i due giorni di riposo concessi dae comunque già previsti prima della partita con la Lazio. Una serata storta, quella della prima sconfitta al Maradona dopo quasi un anno: non era mai accaduto in questa stagione di perdere in ...