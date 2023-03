Spal – Cittadella 2 – 1 (Di martedì 7 marzo 2023) A.S. Cittadella s.r.l. Unipersonale – Via Ca’ dai Pase n° 41/B, 35013 Cittadella – C.F. 01317970240 – P.IVA 02306920287 – Reg.Imp. n° 01317970240 – R.E.A. PD: 0221075 – Capitale Sociale € 2.500.000,00 int.ver.Direzione e coordinamento SO.FI.D.A. S.P.A. Fonte articolo e foto: www.asCittadella.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA. Leggi su seriea24 (Di martedì 7 marzo 2023) A.S.s.r.l. Unipersonale – Via Ca’ dai Pase n° 41/B, 35013– C.F. 01317970240 – P.IVA 02306920287 – Reg.Imp. n° 01317970240 – R.E.A. PD: 0221075 – Capitale Sociale € 2.500.000,00 int.ver.Direzione e coordinamento SO.FI.D.A. S.P.A. Fonte articolo e foto: www.as.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TUTTOB1 : Cittadella, Salvi: 'Il ko con la Spal non ha provocato scossoni alla nostra classifica. Adesso serve fare risultato… - psb_original : Cittadella, Salvi: 'Con la SPAL era una gara da vincere. Decisioni arbitrali? Non commento' #SerieB - infoitsport : Pagelle del pubblico: i risultati di SPAL-Cittadella 2 - infoitsport : Cinque temi di discussione su SPAL-Cittadella 2 - LucaLuke22 : @PapaTonyBergogl Me lo immagino nella Trump Tower a vedersi SPAL-Cittadella con 3 tiri in porta in 95 minuti -