Spagna | maxi-risarcimento all’ex moglie per lavoro non retribuito come casalinga | 200mila euro per 25 anni di matrimonio

(Di martedì 7 marzo 2023) Venticinquedi, passati a prendersi cura del marito, delle figlie e della casa. Venticinquee unica responsabile della faccende domestiche, che i giudici le hanno riconosciutonon. Per questo a Ivana Moral, 48di Vélez-Málaga, 35 chilometri a est di Malaga sulla costa meridionale della, è stato riconosciuto undidall’ormai ex marito, che nel tempo ha invece avviato una redditizia attività professionaleimprenditore. Secondo la sua avvocata, è stato proprio l’impegno tra le mura di casa della sua assistita che l’uomo ha potuto dedicarsi con successo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Cecife7 : RT @tax_tweet: Rassegna di Geopolitica - La Spagna tassa gli extra-profitti di Banche e società Energetiche e i maxi-patrimoni (3.03.2023)… - tax_tweet : Rassegna di Geopolitica - La Spagna tassa gli extra-profitti di Banche e società Energetiche e i maxi-patrimoni (3.… - Vdruz : GDF COAN: maxi sequestro di hashish in acque territoriali spagnole effettuato dal pattugliatore P.V. 10 Petrucci… - Virgola1973 : RT @mazzeoantonio: Ha preso il via 'Dinamic Manta 2023', la maxi-esercitazione della #NATO a largo delle coste della #Sicilia che vede impe… - NonMiAvreteMai5 : RT @squopellediluna: e droni di Italia, Stati Uniti d’America, Regno Unito, Grecia, Turchia, Canada, Spagna, Francia e Germania. https://t.… -

Per questo a Ivana Moral , 48 anni di Vélez - Málaga, 35 chilometri a est di Malaga sulla costa meridionale della, è stato riconosciuto un risarcimento di 200mila euro dall'ormai ex marito, ...... dove lo sciopero è iniziato lunedì alle 19, l' 80% dei TGV è stato cancellato con collegamenti internazionali a singhiozzo o addirittura interrotti con la Germania e la. A Parigi, sulla rete ...Dopo il furto sono fuggiti, ma nove mesi dopo sono stati arrestati al confine tra Croazia e Montenegro e sono stati ricondotti in. Il vino non è mai stato recuperato. Il tribunale ha nominato ...

Spagna, maxi-risarcimento all'ex moglie per lavoro non retribuito ... Open

In fuga da un ristorante stellato con una refurtiva altrettanto di pregio: 45 bottiglie di vino dal valore complessivo stimato di oltre 1,6 milioni di euro. I Bonnie e Clyde con la passione ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...