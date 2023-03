Spaghetti al pesto fresco, fatto in casa (Di martedì 7 marzo 2023) Gli Spaghetti al pesto fresco sono un’ottima ricetta per queste giornate calde. Un primo delizioso tutto l’anno, ma soprattutto in estate. Vediamo insieme la preparazione di questa ricetta Ingredienti 160 g di Spaghetti 50 g di foglie di basilico 1 spicchietto d’aglio 40 g di olio extravergine d’oliva 1 cucchiaio colmo di pinoli 1 pizzico di sale fino 2 cucchiai di pecorino sardo 60 g di parmigiano reggiano Per preparare gli Spaghetti al pesto fresco iniziate staccando dalle piante di basilico le foglie, poi sciacquate e infine mettete ad asciugare in un canovaccio pulito. Tamponate le foglie di basilico con la carta assorbente da cucina e poi iniziate a metterle nel mortaio, se non lo avete utilizzate il minipimer o il tritatutto, iniziate a pestare le ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 7 marzo 2023) Glialsono un’ottima ricetta per queste giornate calde. Un primo delizioso tutto l’anno, ma soprattutto in estate. Vediamo insieme la preparazione di questa ricetta Ingredienti 160 g di50 g di foglie di basilico 1 spicchietto d’aglio 40 g di olio extravergine d’oliva 1 cucchiaio colmo di pinoli 1 pizzico di sale fino 2 cucchiai di pecorino sardo 60 g di parmigiano reggiano Per preparare glialiniziate staccando dalle piante di basilico le foglie, poi sciacquate e infine mettete ad asciugare in un canovaccio pulito. Tamponate le foglie di basilico con la carta assorbente da cucina e poi iniziate a metterle nel mortaio, se non lo avete utilizzate il minipimer o il tritatutto, iniziate a pestare le ...

