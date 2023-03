Sorpresa per Guti, scopre di essere l’idolo di Kvaratskhelia: l’ex Real Madrid spiazza tutti in diretta (VIDEO) (Di martedì 7 marzo 2023) Una stagione favolosa quella che sta vivendo il Napoli, con la squadra prima in classifica in Serie A e ben 15 punti di vantaggio sull’attuale secondo classificata, ovvero l’Inter. Ma anche gli ottavi di finale in Champions League, con serie possibilità di passare il turno e accedere ai quarti. Protagonista assoluta di questa annata da incorniciare è senz’altro il talento georgiano Khvicha Kvaratskhelia. I numeri dell’attaccante del Napoli sono straordinari, soprattutto se pensiamo che questa è la prima stagione in un campionato difficile come quello italiano: 12 gol e 15 assista tra campionato e Champions League, un bottino straordinario e che può essere ancora incrementato. Guti Guti, maglia del Real Madrid per Kvaratskhelia Le prestazioni di Kvara hanno ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 7 marzo 2023) Una stagione favolosa quella che sta vivendo il Napoli, con la squadra prima in classifica in Serie A e ben 15 punti di vantaggio sull’attuale secondo classificata, ovvero l’Inter. Ma anche gli ottavi di finale in Champions League, con serie possibilità di passare il turno e accedere ai quarti. Protagonista assoluta di questa annata da incorniciare è senz’altro il talento georgiano Khvicha. I numeri dell’attaccante del Napoli sono straordinari, soprattutto se pensiamo che questa è la prima stagione in un campionato difficile come quello italiano: 12 gol e 15 assista tra campionato e Champions League, un bottino straordinario e che puòancora incrementato., maglia delperLe prestazioni di Kvara hanno ...

