Sonos Era 100 ed Era 300, tutti i dettagli in attesa della recensione (Di martedì 7 marzo 2023) Coniugano musica e audio tv in un sistema integrato. Manca solo Google Assistant a causa di una querelle legale Leggi su wired (Di martedì 7 marzo 2023) Coniugano musica e audio tv in un sistema integrato. Manca solo Google Assistant a causa di una querelle legale

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... macitynet : Sonos Era 300 ed Era 100, dall’audio spaziale al Bluetooth, la nuova Era di Sonos - Digital_Day : No, non serve un impianto home theater per ascoltare la musica in Dolby Atmos. Tutto, ma proprio tutto, su Sonos Er… - GizChinait : #Sonos Era 300 ed Era 100 ufficiali: la nuova generazione di smart speaker premium - FurnoDaniele : Da Sonos, una nuova era del suono (enfasi su “era”). Martedì prossimo. - FurnoDaniele : Una nuova era del suono (enfasi su “era”). Martedì prossimo. -