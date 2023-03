'Sono incinta', titolare studio la assume a tempo pieno (Di martedì 7 marzo 2023) In periodo di prova in uno studio di consulenza da un paio di mesi, a Milano, una ragazza 32enne si è scoperta incinta e , dopo averne parlato con il titolare, anzichè sentirsi porre problemi, si è ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 7 marzo 2023) In periodo di prova in unodi consulenza da un paio di mesi, a Milano, una ragazza 32enne si è scopertae , dopo averne parlato con il, anzichè sentirsi porre problemi, si è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IlContiAndrea : #EdSheeran “Nel giro di un mese, a mia moglie incinta è stato detto che aveva un tumore, senza cure fino a dopo il… - LaStampa : “Sono incinta”, in prova viene assunta a tempo indeterminato. Il titolare: “Ho solo pensato fosse una cosa bella” - FonteUfficialeQ : La barzelletta di oggi: - lollo_quinto : RT @juumped9: @CieloGore104 Dall'anteprima mi sono spoilerato che prima del 68 non si potesse chiavare senza rimanere/mettere incinta e che… - impan1cata : RT @Sabrina_Volpi02: Nikita è una persona troppo preziosa. Chi non lo capisce è accecato dal suo splendore. Mi sono commossa quando Giulia… -