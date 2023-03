Sono 4 i docenti Uniud fra i più influenti al mondo nell’Intelligenza artificiale (Di martedì 7 marzo 2023) – Ci Sono anche quattro docenti di informatica dell’Università di Udine fra i 2000 più influenti studiosi al mondo in diversi campi dell’intelligenza artificiale. È quanto emerge dalla classifica “AI 2000” (https://www.aminer.cn/ai2000) realizzata dall’Associazione cinese di intelligenza artificiale e dalla Tsinghua University per l’anno 2023. Si tratta di Fabio Buttussi, Luca Chittaro, Angelo Montanari e Giuseppe Serra, tutti del Dipartimento di Scienze matematiche, informatiche e fisiche. Chittaro e Buttussi Sono rispettivamente 78 esimo e 94 esimo nel campo della “Visualizzazione delle informazioni” (Visualization), Serra al numero 951 nel settore “Multimedia”, Montanari è 1190 esimo nel campo della “Rappresentazione della conoscenza” (Knowledge ... Leggi su udine20 (Di martedì 7 marzo 2023) – Cianche quattrodi informatica dell’Università di Udine fra i 2000 piùstudiosi alin diversi campi dell’intelligenza. È quanto emerge dalla classifica “AI 2000” (https://www.aminer.cn/ai2000) realizzata dall’Associazione cinese di intelligenzae dalla Tsinghua University per l’anno 2023. Si tratta di Fabio Buttussi, Luca Chittaro, Angelo Montanari e Giuseppe Serra, tutti del Dipartimento di Scienze matematiche, informatiche e fisiche. Chittaro e Buttussirispettivamente 78 esimo e 94 esimo nel campo della “Visualizzazione delle informazioni” (Visualization), Serra al numero 951 nel settore “Multimedia”, Montanari è 1190 esimo nel campo della “Rappresentazione della conoscenza” (Knowledge ...

