Sondaggio Swg, la propaganda della sinistra non attacca: FdI e governo si rafforzano. I dati (Di martedì 7 marzo 2023) Centrodestra avanti tutta. Il Sondaggio Swg si Mentana certifica la fiducia degli elettori e la tenuta del governo Meloni. Non ce n’è per nessuno. Nonostante una settimana difficileGli sciacallaggi mediaatici e politici sul naufragio dei migranti a Cutro e il “sabato antifascista” di Firenze non hanno scalfito di un millimetro la condivisione delle politiche dell’esecutivo. Fratelli d’Italia è rimasto stabile e lambisce il 31 per cento (30,7% come la settimana precedente). In ottima salute anche gli alleati di governo: la Lega di Matteo Salvini guadagna un decimo di punto salendo all’8,8%; mentre Forza Italia cresce di due decimi di punto arrivando al 6,6%. Sondaggio: centrodestra in ottima salute. Conte in caduta libera Come da previsioni, in una settimana Elly Schlein è riuscita a riportare il Partito democratico al ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 7 marzo 2023) Centrodestra avanti tutta. IlSwg si Mentana certifica la fiducia degli elettori e la tenuta delMeloni. Non ce n’è per nessuno. Nonostante una settimana difficileGli sciacallaggi mediaatici e politici sul naufragio dei migranti a Cutro e il “sabato antifascista” di Firenze non hanno scalfito di un millimetro la condivisione delle politiche dell’esecutivo. Fratelli d’Italia è rimasto stabile e lambisce il 31 per cento (30,7% come la settimana precedente). In ottima salute anche gli alleati di: la Lega di Matteo Salvini guadagna un decimo di punto salendo all’8,8%; mentre Forza Italia cresce di due decimi di punto arrivando al 6,6%.: centrodestra in ottima salute. Conte in caduta libera Come da previsioni, in una settimana Elly Schlein è riuscita a riportare il Partito democratico al ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : #Sondaggi Sondaggio di SWG Fonte: La7 Effetto Schlein: boom del PD, che si riporta appena sotto il 20%. Cresce an… - you_trend : ?? Sondaggio @swg_research per il @TgLa7: effetto Schlein sul PD, che cresce di 2,6 punti rispetto a una settimana f… - lorepregliasco : Tutti ambientalisti ed ecologisti, tutti a chiedere 'misure drastiche', finché... non arrivano le misure drastiche.… - EnricoAntonio68 : RT @SecolodItalia1: Sondaggio Swg, la propaganda della sinistra non attacca: FdI e governo si rafforzano. I dati - SecolodItalia1 : Sondaggio Swg, la propaganda della sinistra non attacca: FdI e governo si rafforzano. I dati -