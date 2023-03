Sondaggi Tecnè | il Pd stacca il Movimento 5 Stelle

Leggi su termometropolitico

(Di martedì 7 marzo 2023) L’arrivo di Schlein ha messo le ali al Pd. Gli ultimirealizzati dall’istitutoper l’Agenzia Dire danno i dem in crescita di otto decimi al 18%. Al contrario i pentastellati perdono lo 0,3% e scivolano al 16,5%. In nemmeno un mese si sono ribaltati i rapporti di forza tra i due alleati/rivali. Non se la passano bene i partiti di centrodestra tutti in calo. Fratelli d’Italia flette di tre decimi al 30,7%, la Lega cede lo 0,3% e si attesta all’8,8% mentre Forza Italia passa dal 7,7% al 7,5%. Si rivede il Terzo Polo che cresce di due decimi al7,4%. Sotto la soglia di sbarramento del 3% si trovano l’alleanza Sinistra Italiana/Verdi (in calo al 2,9%), +Europa (2,6%) e Italexit (1,7%). Gli altri partiti tutti insieme raccolgono il 3,9% mentre la quota di indecisi e astenuti è stimata al 43,8%. In forte calo anche il consenso di ...