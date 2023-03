Sondaggi politici | il Pd cresce ancora e sfiora il 20% | l' effetto Schlein non si ferma

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Noiconsalvini : ++ LA REPUBBLICA: 'SONDAGGI POLITICI, CRESCE LA LEGA!' ++ - infoitinterno : Sondaggi politici, è effetto Schlein: vola il Pd, svuotati M5s e sinistra - infoitinterno : Sondaggi politici, effetto Schlein: il Pd cresce a scapito dei 5 stelle - globalistIT : - cirilloest : @ultimora_pol Effettivamente si sentiva la mancanza di altri gruppi dallo 0,001% che andassero a rimpinguare la voc… -

, dopo la vittoria di Elly Schlein alle primarie del Pd del 26 febbraio scorso, continua la rincorsa dei democratici. Nell'ultima rilevazione di Swg, il Pd fa un ennesimo balzo in ...leggi anche Elezioni europee 2024, quando si vota Data, legge elettorale e: cresce anche il centrodestra Se l'opposizione sembrerebbe essere in totale fermento, l' ultimo ...... emerge chiaramente che le decisioni sul lockdown vennero prese per motivi, molto più che ... anche passando da un eccesso all'altro, a seconda di come andavano i. Contò anche molto l'...

Sondaggi politici, Fratelli d'Italia leader e Pd di Schlein vola Adnkronos

Il sondaggio settimanale sul gradimento nei Partiti. Nuovo balzo del Pd che recupera ben due punti e mezzo in tre settimane. Lieve discesa di FdI ed M5S Il Congresso continua a spingere il Partito Dem ...Sondaggi politici, dopo la vittoria di Elly Schlein alle primarie del Pd del 26 febbraio scorso, continua la rincorsa dei democratici. I dem si attestano così al 19%.