Sondaggi | il Pd risente dell’effetto Schlein | cosa succede

(Di martedì 7 marzo 2023) Le ultime primarie del Partito Democratico, quelle che hanno portato Elly Schelin a trionfare ai danni di Stefano Bonaccini per diventare la segretaria del partito, hanno portato ai dem una ventata di novità che potrebbe presto aprire nuovi orizzonti. A cinque mesi dall’insediamento del governo Meloni, infatti, sembrano essere cambiati gli equilibri tra i partiti, con l’opposizione che comincia a scuotersi e a impensierire il centrodestra che, unito, nelle politiche di settembre 2022 ha sbaragliato la concorrenza. Madicono oggi i? Effettosul Pd, iall’opposizione Guardando gli ultimidi SWG per La7, infatti, si può notare come nella sinistra siano cambiate tante cose rispetto all’ultima rilevazione di febbraio. A saltare all’occhio, infatti, è il sorpasso del ...

E alla maggioranza Idi SWG per La7 forniscono un quadro che con cambia di molto quello precedentemente ricevuto nella scorsa rilevazione. A sorridere, come sempre, è Fratelli d'Italia che ...Stabile in testa Fratelli d'Italia : il partito guidato da Giorgia Meloni nondelle ... Già la Supermedia deidi Youtrend aveva confermato la crescita di consensi dei democratici (un ...La stessa percentuale viene invece persa dall'Alleanza Verdi Sinistra di Bonelli e Fratoianni, che probabilmentea sua volta della recente elezioni di Schlein a segreteria Dem, che potrebbe ...

Nella prima rilevazione dopo l'elezione a segretaria, i dem guadagnano più di due punti e mezzo tornando a essere la prima forza d'opposizione. Ne fanno le spese i grillini (-1,3) e l'alleanza Verdi-S ...È quanto emerge dall'ultimo sondaggio realizzato da Swg per La7: +2,6 per i dem, -1,3 per M5s. Azione e Italia viva raggiungono l'8%. Stabile FdI ...