Soluzione se non si può cambiare la rete Pubblica in Windows (Di martedì 7 marzo 2023) Quando ci connettiamo ad una nuova rete con Windows 11 o Windows 10 essa viene nominata e viene richiesto all'utente di specificare di che tipologia di rete si tratta, scegliendo tra rete domestica o Pubblica.La differenza sostanziale è che le reti private (casalinga o aziendale) permettono di usare le condivisioni di risorse, di cartelle, della stampante mentre la Pubblica è quella usata quando ci si collega al wifi del bar o della stazione, per tenere il PC separato e isolato dagli altri dispositivi connessi. Nella maggior parte dei casi la connessione verrà impostata come rete domestica, ma se abbiamo impostato per errore la rete Pubblica abbiamo due possibilità: lasciare tutto com'è (specie se siamo connessi ad ...

